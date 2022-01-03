4 أمنيات لـ«إلهام شاهين» في عيد ميلادها الـ61: «كفاية صراعات»

تحتفل اليوم الإثنين، الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها الـ 61، مع عائلتها في المنزل، وذلك بعد أيام من احتفالها بالعام الميلادي الجديد 2022.

إلهام شاهين تكشف عن أمنيتها للعام الجديد

وقالت إلهام، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أمنيتها للعام الجديد، تتمثل في وقف الصراعات والحروب ونشر الخير والسلام بجميع البلاد، فضلا عن التخلص من الأمراض والأوبئة، وأن يتمتع الجميع بدوام الصحة والعافية.

وتابعت إلهام شاهين: «أتمنى يكون العام مليئا السلام والهدوء، وأن يعم الحب بين العامة، ويسود الاستقرار بالوطن العربي خاصة سوريا وليبيا ولبنان والعراق واليمن».

إلهام شاهين في رمضان 2022

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2022، من خلال مسلسل «بطلوع الروح»، بجانب منة شلبي وأحمد داوود وأحمد السعدني، وهو عمل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وقدمت إلهام، مؤخرا، حكاية حتة مني، إحدى حكايات مسلسل زي القمر، الذي قدمته بجانب عدد من الفنانين، ومنهم أحمد وفيق ونهال عنبر وإيناس كامل وحنان سليمان ولبنى ونس ومؤمن نور، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

كما أن مسلسل زي القمر، تضمن عددا كبيرا من الحكايات، من بينها حكاية 1 في المية، التي قدمت بطولتها صابرين، وحكاية عقبال عوضك، التي قدمتها مي كساب وحكاية مش هنفرح بيكي، التي قدمتها جومانا مراد، وحكاية مريم، التي قدمتها الطفلة ريم عبد القادر، وهناك أيضا حكاية فوتوشوب، التي قدمتها ملك قورة ومحمد مهران.