إلهام شاهين عن موقف استفزها في 2021: «لو بتكرهوني سيبوني أدخل النار»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن أكثر الأشياء التي استفزتها في عام 2021، ما وصفته بـ«تفاهة السوشيال» خاصة فيما يتعلق باسم مسرحية «المومس الفاضلة»، وعندما أعلنت رغبتها في التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

ردود الأفعال على السوشيال ميديا تافهة

وأضافت «شاهين»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التبرع بالأعضاء هو موضوع إنساني طبي مهم للغاية، ورودو الأفعال حيالها تافه، «كان فيه ردود أفعال سخيفة كتير زي ما حد قال ما تتبرعي بيهم وأنتي عايشة، ناس تافهة».

وتابعت: «يا إما تقولي شكرا إنك عاوزة تعملي عمل خير يا إما تسكت، أنت مش شايفه خير سيبني يا سيدي أنا أعمل الخير دة وأنت متعملهوش، أنت بتهاجمني لية؟ مفيش سبب، في الموضوع دة بالذات الهجوم لمجرد الهجوم، دة مضايقك لية؟».

التبرع بالأعضاء مش حرام طبعا

وواصلت: «لو أنت غبي وجاهل وفاهم إن ده حرام، وهو طبعا مش حرام، أنت زعلان ليه؟ أفرض لو أنا بعمل حاجة أنت شايفها إنها هتدخلنا النار طب أنت زعلان لية؟ زعلان عشان هدخل النار؟ أنت مالك دة مش حب دي عداوة، سيني أدخل النار وفيه غباوة في التعامل مع السوشيال ميديا».

ولفتت إلهام شاهين، إلى أن عام 2021 كان بالنسبة لها مميزا، حيث عُرض لها في بداية العام فيلم «حظر تجول»، حصلت بسببه على العديد من الجوائز، كما عُرض لها في منتصف السنة مسلسل «زي القمر- حدوتة حتة مني»، معقبة: «أكتر سنة اتكرمت فيها هي السنة دي، مهرجانات أو سينما أو مسرح أو تليفزيون في مصر أو أوروبا أو أمريكا، سنة كانت كلها حيوية ونشاط».