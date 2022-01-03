كواليس 10 ساعات تحقيق مع فكري الهواري.. «ابتزاز وحبس وتبادل اتهامات»

خضع فكري الهواري، أحد مسؤولي ماركت «هايبر وان»، رئيس نادي الشيخ زايد، لأكثر من 10 ساعات تحقيق بعد تداول فيديوهات وتسريبات صوتية له يسىء فيها لأجهزة ومؤسسات الدولة وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، انتهت بحجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال فيديوهات «الهواري» إلى وزارة الاتصالات؛ لفحصها وبيان إذا كان صوته الموجود بها أم لا.

فكري الهواري ينكر التهم المنسوبة إليه

وحضر مع فكري الهواري 3 محامين للدفاع عنه، في مقر جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بعدما تم القبض عليه ليلة أمس، وتم اقتياده إلى النيابة العامة التي واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وأنكرها جميعا، وأقر في التحقيقات أن خلافات سابقة له مع عضو مجلس إدارة النادي الذي كانت تربطه به علاقة صداقة قبل سنوات، وتحولت لخلافات وقضايا وتبادل اتهامات وابتزاز، وراء الواقعة.

اعترافات رجل الأعمال فكري الهواري

وخلال التحقيقات مع فكري الهواري، رجل الأعمال، قال إنه حصل على حكم قضائي في قضية الابتزاز ضد القائم بتسريب فيديوهات قديمة له، ويدعى «أكرم. م»، عضو مجلس إدارة سابق بنادي الشيخ زايد، وتمثل في حبس المتهم 3 سنوات، مؤكدا أن غريمه استغل حادث الشيخ زايد، وشكل لجانًا إلكترونية للإساءة إلى سمعته، نافيًا تعمده الإساءة إلى أي من مؤسسات الدولة أو الشخصيات العامة، أو استغلال أمواله واستخدامها في دفع رشاوي.

وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على فكري الهواري، مدير سلسلة محلات شهيرة في دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بسبب الإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء».

القبض على فكري الهواري

وانتشرت مؤخرا، بعض مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لـ فكري الهواري، يوجه خلالها إساءة لبعض ضباط الشرطة، وسربت التسجيلات عن طريق شخص تربطه به علاقة صداقة، واعتبرها الهواري، محاولة ابتزاز بسبب التنافس على مجلس إدارة أحد الأندية الشهيرة.