درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-1-2022 في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم، عن خبرائها، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، الاثنين، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أعلنت الهيئة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، والتي تتمثل في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون الشبورة الكثيفة صباحا على بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 18 11

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 10

نويبع 20 14

طابا 18 10

كاترين 15 03

الطور 20 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 22 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 25 16

المدينة 20 11

الرياض 18 08

المنامة 20 16

أبو ظبي 26 19

الدوحة 22 16

الكويت 17 09

دمشق 13 01

بيروت 18 14

عمان 12 06

القدس 11 06

غزة 18 12

بغداد 14 03

مسقط 29 22

صنعاء 19 08

الخرطوم 25 12

طرابلس 18 11

تونس 20 09

الجزائر 16 06

الرباط 20 09

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر عن الهيئة، أنّ تشهد البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.