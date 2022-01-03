ملامح خطة «الرياضة» لتطوير مراكز الشباب بالمحافظات.. بتوجيهات رئاسية

بدأت وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ أجندة الخطة الجديدة لعام 2022 لتطوير مراكز الشباب بالمحافظات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يناير 2019، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات، ومن بينها ممارسة الرياضة والأنشطة الشبابية.

توفير آلاف فرص العمل ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وفي ظل مشاركة وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، قدمت الوزارة العديد من البرامج والمشروعات التي من خلالها استطاعت أن تقدم آلاف فرص العمل والوظائف والتدريبات والخدمات للمواطنين من كافة الفئات العمرية، وبناء الوعي والتوعية والرعاية الصحية، وعملت الوزارة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، لا يقتصر دورها فقط على ممارسة الرياضة والأنشطة الشبابية.

أهم ملامح خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكزالشباب

وحصلت «الوطن» على أهم ملامح خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكزالشباب، ومتابعة ما تم إنجازه منذ بدء مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس في يناير 2019 حتى اللحظة، ومنها النقاط التالية:

- تنفيذ خطة تطوير مراكز الشباب 2022 بالمستجدات ضمن مبادرة «حياة كريمة».

- متابعة مستمرة للخطة الإنشائية لمراكز الشباب وتطويرها طبقاً للمبادرة الرئاسية.

- إنشاء 987 مركز شباب بكل محافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- الوزير عقد العديد من الاجتماعات مع أعضاء «لجنة متابعة مبادرة حياة كريمة» والمُشكلة من القيادات والمختصين بالوزارة لمتابعة عملية تطوير مراكز الشباب على مستوي الجمهورية .

- استهدفت الاجتماعات الوقوف على الموقف التنفيذي لتطوير مراكز الشباب المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

الخطة استهدفت الارتقاء بحياة المواطن المصري في جميع المحافظات

- واستهدفت الاجتماعات توجيهات وتوصيات وزير الشباب والرياضة للارتقاء بحياة المواطن المصري في جميع المحافظات وفى شتي المجالات.

- متابعة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب التي تدخل ضمن المبادرة.

- تشمل المبادرة في مراحلها الأولى 20 محافظة.

- إنشاء 251 مركز شباب جديد، وتطوير 736 مركز شباب وإنشاء 652 ملعبا متطورا وقانونيا.

- توصيات بالتعرف على احتياجات المجتمع المصري لكل مركز شباب سيتم تطويره من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري.

- توسيع حجم الأنشطة والعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب، من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.