«حياة كريمة» تكشف نسب تنفيذ تطوير مراكز الشباب ونقاط الإسعاف في الأقصر

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، عن نسب تنفيذ المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذ الأعمال بها خلال الفترة الحالية، بين تطوير أو مشروعات جديدة داخل محافظة الأقصر، على مستوى كل من نقاط الإسعاف ومراكز الشباب.

تفاصيل المشروعات التي تنفذها «حياة كريمة» داخل محافظة الأقصر

وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة حول المشروعات التي تقوم بها مؤسسة «حياة كريمة» داخل محافظة الأقصر خلال الفترة الحالية، وتحديداً داخل مركزي إسنا وارمنت، وفقا لما أعلنته رسمياً مبادرة «حياة كريمة».

نسب تنفيذ نقاط الإسعاف في محافظة الأقصر

أوضحت مبادرة حياة كريمة أنه يتم خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد 7 نقاط إسعاف جديدة، داخل مركزي إسنا وأرمنت، بالإضافة إلى تطوير عدد 8 نقاط إسعاف موجودة، وذلك بنسب تنفيذ وصلت إلى 20%، ومن أبرز نقاط الإسعاف هي:

1 - نقطة إسعاف القرايا.

2 - نقطة إسعاف الرزيقات.

3 - نقطة إسعاف ارمنت الحيط.

4 - نقطة إسعاف العضايمة.

5 - نقطة إسعاف المحاميد بحري.

6 - نقطة إسعاف الرياينة.

نسب تنفيذ مراكز الشباب في محافظة الأقصر

وأكدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أنه بالنسبة لمراكز الشباب دخل مركزي إسنا وارمنت بمحافظة الأقصر، فنسب التنفيذ فيهم تقترب من نسبة 50% وذلك فيما يتعلق بالإنشاءات الجديدة وعددهم 8 مركز شباب، بالإضافة إلى تطوير عدد 29 مركز شباب بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%، ومن أبزر مراكز الشباب هي:

1 - مركز شباب النمسا.

2 - مركز شباب طفنيس.

4 - مركز شباب حاجر كومير.

5 - مركز شباب حاجر العضايمه.

6 - مركز شباب الهنادي.

7 - مركز شباب الرياينة.

وفي سياق آخر، كانت «حياة كريمة» قد أوضحت مؤخراً عن متابعتها لمشروعات كل من القطاع الطبي والصحي داخل قرى مركز دشنا، وهي «فاو قبلي، وأبو مناع غرب، وأوب دياب غرب، وأبو مناع بحري».