وزير النقل من محطة مصر: تشغيل قطارات روسية مكيفة درجة ثالثة خلال أيام

تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، منذ قليل، محطة مصر برمسيس، لمتابعة سير العمل، ومتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة تجريبيا أمام الركاب، لمنع تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مطالبًا جميع العاملين ببذل جهدهم لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وزير النقل: نسعى لنقل 1.5 مليون راكب عبر القطارات

وقال الوزير، خلال تفقده محطة مصر، إنَّ الوزارة تسعى إلى نقل نحو 1.5 مليون راكب عبر قطارات السكة الحديد، مع مطلع 2024، مؤكّداً أنَّه سيجرى تشغيل القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة خلال أيام، وهيخدمة تقدم لأول مرة لركاب الدرجة الثالثة، منوهاً إلى أنَّ حوادث القطارات ستنخفض تدريجياً عقب انتهاء خطة تطوير منظومة السكة الحديد.

وزير النقل: لن نسمح بوجود أفراد مقصرين داخل السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أنَّه لن يُسمح بوجود أفراد مقصرين داخل منظومة السكة الحديد، مشددًا على أن أي عامل سيقصر في أداء واجبه الوظيفي سيتمّ التعامل معه بكل حزم، مؤكّداً أنَّ الوزارة أولوياتها خدمة المواطن المصري، منوهاً إلى أنَّ الوزارة تسعي إلي تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.