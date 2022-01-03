استقرار أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق

مع اقتراب أعياد الميلاد، يبحث الكثيرين من ربات البيوت عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، باعتبارها وجبة رئيسية على موائد العزومات واللقاءات العائلية خلال الاحتفالات، وشهدت بورصة الدواجن استقرارًا في الأسعار، في حين شهد سعر كرتونة البيض ارتفاع بسيط في الأسعار بمقدار 2.5 جنيه.

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها القراء والمتابعين على مدار اليوم، يستعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم الاثنين الموافق 3 يناير الجاري، وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

وبحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن استقرت في السوق المحلي، إذ تراوح سعر الدواجن البيضاء في المزارع ما بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، بينما يحصل عليها المستهلك بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، ويصل لنحو 30 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة وتكلفة النقل.

وأضاف أن سعر كيلو جرام الساسو في السوق المحلي، سجلت نحو 36 جنيهًا، بينما سعر الكيلو من الدواجن أمهات بيضاء نحو 20 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البلدي بنحو 36 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وارتفع سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلي، بنحو 2.5 جنيه، إذ سجلت في المزرعة نحو 47.5 جنيه، مقابل 45 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما تباع في السوق المحلي 57 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر نحو 52 جنيهًا.

وأوضح رئيس الشعبة، أن ارتفاع أسعار البيض جاءت بسبب زيادة الطلب، فضلا عن زيادة تكلفة الانتاج، موضحًا أنه من المتوقع أن تنخفض خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

وفي جولة لجريدة «الوطن» في الأسواق المحلي والسوبر ماركت، استقرت بورصة الدواجن في السوق، فقد سجل سعر الكيلو جرام من الأجنحة نحو 26 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة البلدي وزن كيلو جرام، نحو 60 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا، كما بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس، اليوم، نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة البيضاء وزن كيلو ونصف الكيلو نحو 45 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم 51 جنيهًا.