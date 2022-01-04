أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القطامية العين السخنة، في الاتجاهين، بسبب الشبورة المائية، وأهابت بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.

غلق طريق أسيوط الغربي

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق أسيوط الغربي، والتنسيق مع مديريات أمن الجيزة والفيوم وبني سويف، والمنيا، بسبب الشبورة المائية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من الشبورة الكثيفة التي بدأت اليوم، وقد تستمر لعدة أيام، موضحة أن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق، التي تصل حدد الضباب، أما حالة الطقس فمن المقرر أن يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، خلال فترة النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فهي على النحو التالي:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 13

السلوم 18 10

سيوة 17 09

بورسعيد 18 12

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 19 12

نخل 17 10

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 10 02

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14.