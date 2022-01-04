إجراءات صرف نفقة شهرية من بنك ناصر الاجتماعي للأسرة التي هجرها عائلها

تكثف الدولة جهودها للارتقاء بحياة المواطنين وتقديم الخدمات خاصة في القطاع المصرفي، ومن ضمن تلك الجهود النفقة للأسرة التي هجرها عائلها تحت مسمى «صندوق تأمين الأسرة»، وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، تفاصيل النفقة الشهرية للأسرة التي يهجرها عائلها، وجرى نشرها في جميع فروع البنك بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الرسمي بالبنك.

وقال بنك ناصر، إن صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004، مستهدفا مساعدة الأسر التي هجرها عائلها، وفقا لأهداف جوهرية محددة، وهو لا يستهدف الربح أساسا، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين .

وقال البنك إنه في ظل الدور الاجتماعي الذي يلعبه صندوق نظام تأمين الأسرة، تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعي، ولضمان سرعة تنفيذ الأحكام النفقات الشهرية حال اختيار المستفيدين من الحكم التنفيذ عبر صندوق الأسرة، فإنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء وبحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

شروط الحصول على النفقة من البنك

تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وإعلان قانوني حديث، طبقا لنص المادة «281 مرافعات»، وشهادة بخاتم الشعار.

شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وحال استئنافه تقدم صورة رسمية من الحكم، شرط عدم تعديل الحكم الابتدائي.

الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

صور ضوئية من شهادات ميلاد الأبناء.

توكيل رسمي عام ( قضايا ) باسم رئيس مجلس الإدارة.

إجراءات الحصول على النفقة الشهرية

ويمكن أن تصرف المحكوم لصالحها، النفقة الشهرية، بعد تقديم الأوراق المطلوبة لأقرب فروع البنك، ويوفرالبنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية، وعلى المستفيد الاختيار بين أي طريقة لصرف النفقة، كالتالي:

- عن طريق 94 فرعا من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الصرف بواسطة الكروت من الـ«ATM»، وبلغ عدد البطاقات المصدرة منذ انطلاق الخدمة 87 ألف بطاقة.

- الصرف عن طريق المحمول، ومتوفر في كل فروع شركات المحمول ووفقا للآلية المتبعة.