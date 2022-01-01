بنك ناصر يطالب المواطنين بـ«الإبلاغ عن التركات الشاغرة»

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، في بيان رسمي تم نشره على موقع البنك التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن بيان هام تحت عنوان «الإبلاغ عن التركات الشاغرة».

الإبلاغ عن التركات دون وارث

قال بنك ناصر الاجتماعي في بيانه، إنه تبعًا الاختصاص القانوني للبنك بالتركات الشاغرة «العقارات - المنقولات» التي يتوفى أصحابها بدون وارث، يرجى التنوية إلى أنه يمكن الإبلاغ عن التركات الشاغرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن للبنك 16868 مع مراعاة الأدلاء بجميع البيانات المتوفرة بشأن التركة موضوع البلاغ.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي أعلن في وقت سابق، عن توفير ورش عمل للحصول على وظائف وتدريب الشباب وخريجي الجامعات، وذلك من خلال مشروع «وظيفة تك»، التي يمول برامج لتدريب الشباب خريجي الجامعات من خلال منح قرض بدون عائد، وتتحدد قيمته وفقا لنوع برنامج التدريب الذي تحدده إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك، ويسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات على أن يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي لتشغيل المتدرب.

مبادرات بنك ناصر

أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن المبادرة تستهدف إلى تدريب الشباب في الشركات الكبري العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تلتزم بتوظيف هؤلاء الكوادر بعد انتهاء البرنامج وبحد ادني للراتب وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات.

كما أعلن البنك عن تمويل مشروعات أخرى، منها تمويل السيارات بالقسط، بالإضافة إلى تمويل مشروعات استثمارية بهدف مساعدة الشباب من خلال مشروعات متوسطة، وذلك بسعر الفائدة يتم تحديدها من قبل البنك المركزي المصري.