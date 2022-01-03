شروط الحصول على شقة تمويل عقاري لمنخفضي الدخل من بنك ناصر

للحصول على شقة تمويل عقاري من بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي في مايو 2014 لمنخفضي الدخل، إذ أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن خدمة «التمويل العقاري» في إطار المبادرة لتوفير وحدات مخصصة للسكن والمعلن عنها من الدولة ويجب توافر الشخص لشروط صندوق الإسكان الاجتماعي.

المستهدفون

- العملاء المحولين من صندوق التمويل العقاري.

- الموظفون.

- أصحاب المهن الحرة (المهنيين).

- أصحاب الأعمال الحرة (الأنشطة التجارية).

الشروط والأحكام

- الدخل الشهري: الحد الأقصى 4200 جنيه للفرد/ 5700 جنيه للأسرة.

- سعر الفائدة: 3%.

- قيمة الوحدة: وفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

- المساهمة الذاتية للعميل: 10% بحد أدنى و40% بحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية، ووفقا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

فترة السداد

حدد بنك ناصر الاجتماعي فترة بمدة تصل إلى 30 عامًا.

شروط الحصول على شقة ممولة من بنك ناصر

- السن: لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني (بالنسبة لمحدودي الدخل).

- شامل كل العمولات والمصروفات.

إجراءات الحصول على الخدمة

يتقدم الأشخاص المحولين من صندوق التمويل العقاري، إلى بنك ناصر الاجتماعي.

يجدر الإشارة إلى أنَّ البنوك المحلية تسارع للدخول في مبادرات البنك المركزي المختلفة، وفي مقدمتها مبادرات التمويل العقاري، كذلك تبرم اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري لتوفير وحدات سكنية ملائمة للشروط والمواصفات.

ويهدف البنك المركزي المصري من مبادراته، التي تتمّ بتوجيهات رئاسية، إلى توفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة لكل الشرائح والفئات.