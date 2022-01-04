مصرع مواطن وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

https://www.elwatannews.com/news/details/5889757

لقي مواطن مصرعه وأُصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارتين، أمام مسجد الأنوار المحمدية بحري البلد بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مسجد الأنوار المحمدية، أسفر عن وفاة مواطن وإصابة اثنين.

وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم «2473 ي ج س» والسيارة رقم «4128 ي س ج»، أمام مسجد الأنوار المحمدية بحري البلد بقرية كوم أبوشيل مركز أبنوب.

أسماء المتوفى والمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع محسن عابدين نادر، 35 سنة، أسيوط ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وإصابة نصر نبيل عبدالرؤوف، 27 سنة، مقيم بمنطقة الوليدية في أسيوط، ومؤمن خلف سيد، 30 سنة، مقيم بالوليدية، ومحمد علام درديري، 33 سنة، مقيم بأبنوب، ونقلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ورُفعت آثار الحادث، لتسيير حركة المرور، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط، منذ السبت الماضي، عددا من الحوادث نتيجة لموجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد منها الحادث الذى وقع اليوم حيث لقت عجوز مصرعها بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - البداري، عند مدخل قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، وجارٍ التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى تحت تصرف النيابة.

ومن بين هذه الحوادث مصرع طفلين صعقا بالكهرباء أثناء اللهو أمام منزليهما، حيث توفي الطفل «باسم عبد الله» 11 عاما، مقيم بعزبة عمران التابعة لقرية الحواتكة بمركز منفلوط، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء تواجده أمام منزله، وتوفي الطفل محمد عبدالجواد، بقرية عواجه التابعة لمركز صدفا صعقا بالكهرباء في عمود كهربائي.

وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.