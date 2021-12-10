عرض «أبو العربي في مهمة رسمية» بموسم الرياض 2021.. بطولة هاني رمزي

انطلقت أول عروض مسرحية «أبو العربي في مهمة مستحيلة» ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، مساء أمس، والتي من المقرر أن تستمر عروضها حتى 13 ديسمبر الجاري، على مسرح «محمد العلي» في العاصمة السعودية الرياض، والمسرحية من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم، ومن بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، محمد جمعة بالإضافة إلى الفنان أحمد فتحي.

وتدور أحداث المسرحية حول «أبو العربي» الذي يجد تشابها بينه وبين عالم شهير يدعى «هادي الفرماوي»، المختفي منذ سنوات مما يدفعه إلى انتحال شخصيته طمعا في الشهرة.

5 عروض مسرحية مصرية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021

وتأتي المسرحية ضمن سلسلة طويلة من العروض المسرحية التي عرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 على مدار الشهرين الماضيين، فكانت البداية مع مسرحية بعنوان «سلام مربع» للنجم محمد هنيدي، ومن بعدها عرض مسرحي للنجم محمد سعد بعنوان «اللمبي في الجاهلية»، بالإضافة إلى «عائلة تس» بطولة مصطفى خاطر، شيماء سيف وبيومي فؤاد.

يسرا والشقيقان مصطفى وحسين فهمي يعودون للمسرح في 2022

وكانت آخر الأعمال المسرحية المشاركة في موسم الرياض «جوازة معفرتة» بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، و«عائلة لاسعة جدا» بطولة أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، بالإضافة إلى عدد من النجوم من بينهم منة فضالي ومروة عبد المنعم.

وسيتم الإعلان الفترة المقبلة عن مجموعة من العروض المسرحية الجديدة حيث يتعاون الشقيقان حسين ومصطفى فهمي في عمل مسرحي جديد، يعرض في يناير 2022.

كما تستعد الفنانة يسرا خلال الفترة المقبلة للعودة إلى المسرح بعد فترة طويلة من الغياب من خلال تجربة جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه، ويحمل العرض المسرحي اسم «صافي وناني» من تأليف وإخراج خالد جلال، ومن المقرر عرضها خلال شهر فبراير 2022.