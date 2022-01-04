موعد حفل عمرو دياب في مركز المنارة وأسعار التذاكر

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في التجمع الخامس بمركز المنارة، وهو الحفل الأول له في عام 2022، ومن المتوقع أن يكون الحفل لألبومه الجديد المقرر طرحة خلال شهر يناير الجاري، ومن المقرر أن يُقدم الهضبة باقة من أبرز أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني، ولاقت نجاحا كبيرا من الجمهور.

موعد حفل عمرو دياب في مركز المنارة

ومن المقرر أن يقام حفل عمرو دياب يوم الجمعة الموافق 11 فبراير في مركز المنارة، في الساعة الخامسة مساء.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بأن تكون 500 جنيه لفئة التذاكر Regular، و800 جنيه لفئة Fan Pit، و2500 جنيه لفئة Lounge.

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب أحيا حفل رأس السنة في ناموس بدبي؛ وهي آخر حفلاته في عام 2021، وقدم فيها عدد كبير من أغانيه التي لاقت نجاحا كبيرا بين الجماهير مثل «يا أنا يا لأ، وأنت الحظ، وبحبك أنا، وزي مانتي» وغيرها.

كما طرح «الهضبة» مؤخرًا أغنية «خلي الحجر ينطلق»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وأيضا توزيع توما، وكلمات الأغنية هي:

أول مرة بيحصل بينا سلام

أول مرة بيدور بينا كلام

ربنا يستر نخرج منها سلام

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

اللي بيتحكي عنه غير الي اتشاف

ده اللي جماله في القرب اتاريه اضعاف

راضي ان شالله يقولي بحبك حاف

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

حد يقوله كفايه اعمل معروف

الضحكة لاقيتني في بحر غريق محدوف

واللي ماشفهوش لا سلامة الشوف