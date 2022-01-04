«معيط»: تسديد 510 مليارات جنيه للتأمينات الاجتماعية في 30 يونيو المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال 30 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

180 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات

وأضاف وزير المالية، أنهم مستمرون في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مؤكدا تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، وبنهاية يونيو المقبل يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.

أشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، موضحا أنَّ من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

تسديد 45 تريليون جنيه لـ«التأمينات الاجتماعية» على مدار 50 عاما

أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.