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إعادة فتح طريقي «القطامية-العين السخنة» وأسيوط الغربي بعد زوال الشبورة

كتب:

سحر عزازى
10:47 ص | الثلاثاء 04 يناير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق «القطامية - العين السخنة» أمام حركة المرور، إلى جانب فتح طريق أسيوط الغربي بعد زوال الشبورة.

إدارة المرور تهيب بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات الطريق

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

فتح طريق الإسكندرية الصحراوي 

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت أمس فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي، أمام حركة السيارات، بعد اختفاء الشبورة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور السائقين، باتخاذ الحيطة والحذر خلال السير على الطرق وبخاصة السريعة للحفاظ على أرواحهم، واتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة.

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