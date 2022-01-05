«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105 مجموعة من التساؤلات المتعلقة بأسباب الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي لقاح كورونا، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر بشأن أخذ اللقاحات.

وكشفت «الصحة» أن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة 100%، بل إنها تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتة إلى أن أخذ اللقاح لا يمنع اتباع الإجراءات الاحترازية، وأكدت الوزارة أن ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس هي التدابير الصحية التي أثبتت فعاليتها لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى أخذ التطعيم.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات كان لها دور أساسي في تقليل معدلات الوفيات في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إصابات الموجة الرابعة كانت بسيطة ومتوسطة ومعظمها في العزل المنزلي، وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

أماكن توافر لقاح كورونا في محطات المترو

وقالت الوزارة إن لقاحات كورونا متوافرة في جميع مراكز تلقي لقاح كورونا، وهناك لقاحات متوافرة داخل محطات مترو الأنفاق، وعدد من محطات القطار والأسواق التجارية، حيث تشمل محطات مترو «الشهداء، السادات، العباسية، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، العتبة، جمال عبدالناصر، روض الفرج، حلوان، المرج، ألف مسكن، السيدة زينب وسعد زغلول»، بالإضافة إلى محطة مصر للقطارات برمسيس، ومحطة سيدي جابر بالإسكندرية، والأسواق التجارية «هايبر 1 ومول العرب».

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لرفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.