محظورات يجب على الطلاب تجنبها أثناء أداء الامتحانات..تعرف على العقوبات

بدأت امتحانات العملي الخاصة بالفصل الدراسي الأول للجامعات، وتنتهي الجامعات من كافة الامتحانات مطلع فبراير المقبل، وفي ذلك الإطار هناك عدد من القواعد التي يجب اتباعها والمحظورات التي يجب تجنبها عند دخول اللجان حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة والعقوبات.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز المحظورات التي يجب على الطلاب تجنبها أثناء تأدية الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول والتي بدأت بالامتحانات العملية في العديد من الجامعات.

محظورات يجب على الطلاب تجنبها خلال الامتحانات

الدخول بالتليفون المحمول داخل قاعات الامتحانات.

التدخين داخل قاعات الامتحانات.

اصطحاب أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو أية أوراق داخل لجان الامتحان.

يجب على جميع طلاب الجامعات التواجد داخل القاعات قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ولن يتم السماح بالدخول بعد مرور 10 دقائق من بدء اللجان.

يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه على البيانات المكتوبة على ظهر كراسة الإجابة، وكتابة الإجابات فقط داخل ورقة الإجابة.

محظورات جامعة الأزهر

ووضعت جامعة الأزهر عدد من المحظورات أبرزها ما يلي:

استخدام الهاتف المحمول أو سماعة الأذن داخل اللجنة.

اصطحاب المصحف خاصة في الكليات الشرعية.

استخدام إيحاءات سياسية داخل ورقة الإجابة، ومن يفعل ذلك سيتم إلغاء امتحانه على الفور.

عقوبات مخالفة القواعد وارتكاب المحظورات خلال تأدية الامتحانات

ووضعت الجامعات بعض العقوبات حال ارتكاب مخالفات أثناء تأدية الامتحانات منها:

- حال ارتكاب أعمال الشغب في الامتحانات تصل العقوبة إلى الفصل من الجامعة أو إلغاء الترم كاملا.

- إذا تم العثور على أي مواد لها علاقة بالمقرر الذي يؤدي به الطالب الامتحان يعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وإذا ثبت وتأكد غشه يُحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه.

- يتم عقاب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه.