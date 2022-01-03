رؤساء الجامعات ينفون تأجيل الدراسة: مستمرون في عقد الامتحانات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، امتحانات الشفهي للكليات النظرية والعملية، ضمن استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

التعليم العالي: لا تعطيل للدراسة في الجامعات

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، انتظام الدراسة اليوم الإثنين، نافين ما تردد بشأن صدور أي قرارات لتعطيل الدراسة في الجامعات، لافتين إلى أنّه جرى إعلان جداول الامتحانات لطلاب الفرق المختلفة منذ فترة، في إطار تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنّ الجامعة ملتزمة بقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022، ولم تصدر الجامعة أي قرار بشأن تعطيل الدراسة.

وأضاف سرحان لـ«الوطن»، أنّ الدراسة منتظمة بجميع الكليات وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وجداول امتحانات العملي والشفهي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأبرزها التأكيد على ضرورة دخول الامتحانات للطلاب الذين تلقوا لقاح كورونا.

الجامعات: التشديد على تطبيق الإجراءات ضد كورونا

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، انتظام العمل اليوم بمختلف الكليات، وعدم وجود أي قرارات لتعطيل الدراسة غدا في الجامعة، مشيرا إلى أنّ الكليات مستمرة حاليا في إجراء امتحانات العملي والشفهي للكليات تمهيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021/2022، كما شدد على التزام الجامعة بقرارات مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالامتحانات.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام الدراسة والامتحانات في جميع الجامعات، وعدم وجود أي قرارات تأجيل أو تعطيل لها، فضلا عن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.