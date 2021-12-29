«التعليم» تناشد الطلاب ارتداء الكمامة أثناء الامتحانات «لا تهاون مع أوميكرون»

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جموع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، أثناء امتحانات التيرم الأول، والمنتظر أن تبدأ في 15 يناير المقبل، وعدم نزعها داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على توفير جميع أدوات التعقيم داخل اللجان الامتحانية، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

امتحانات التيرم الأول في مواعيدها ولا تهاون مع أوميكرون

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات التيرم الأول لطلاب صفوف النقل، في مواعيدها المحددة سلفا في الخريطة الزمنية، بدءا من 15 يناير المقبل، موضحا أنه شدد على ضرورة تعقيم وتطهير اللجان قبل عقد الامتحانات، وتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، قائلا: «لا تهاون مع متحور أوميكرون، ونعقم لجان الامتحانات جيدا».

مستعدون للامتحانات وليس لدينا أزمات بسبب أوميكرون

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدت جيدا لعقد امتحانات التيرم الأول، لصفوف النقل، من حيث تجهيز اللجان وتعقيمها وتطهيرها، والانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أى أزمات بسبب متحور أوميكرون، موضحا أنه سيتم توفير طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب، خلال وقت الامتحانات.

أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعتمد على الفهم

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالتيرم الأول، تعتمد على الفهم وبنتاج التعلم، وليس الحفظ والحشو والتلقين، مؤكدا أن الوزارة تسعي إلى تطوير المناهج الدراسية لإحداث طفرة كبيرة في مستويات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوها بأنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، للاطمئنان على صحتهم.