حبس سيدة ألقت طفلها الرضيع في الشارع بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز الزقازيق، حبس امرأة ألقت طلفها الرضيع في الشارع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى رجل تربطها به علاقة غير شرعية، لحين إجراء تحليلات «dna»، لبيان ما إذا كان الأخير والد الطفل من عدمه، وأمرت بإيداع الطفل دار رعاية.

بلاغ بالعثور على طفل رضيع

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من الأهالي بقرية تلحوين التابعة لدائرة مركز الزقازيق، بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة، بجوار محل تجاري بالقرية.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وفرغت كاميرات المراقبة الموجود بالمحلات والمنازل بمحيط الواقعة، وتبين من الفحوصات أن سيدة كانت تصطحب الطفل وجلست بجوار المحل، ثم تركته وسارعت بالفرار.

ضبط أم الطفل

وتبين أن السيدة مقيمة في مركز الزقاريق، وهي والدة الطفل، وتخلصت منه لإنجابها إياه «سفاحا» من أحد الأشخاص الذين ترتبط به بعلاقة غير شرعية، مستغلة قضاء زوجها فترة عقوبة في السجن على ذمة إحدى القضايا الجنائية.

وألقت الشرطة القبض على السيدة، وكذلك المشتبه في كونه والد الطفل، وبمواجهة الأولى اعترفت بإنجاب الطفل من أحد الأشخاص ترتبط به بعلاقة غير شرعية، وقررت التخلص منه حتى لا يفتضح أمرها.

وأوضحت أنها «لا تعلم هوية والد الطفل؛ نظرا لعلاقتها المتعددة وارتباطها غير الشرعي بأكثر من شخص»، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.