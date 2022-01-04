«بيطري الغربية»: تحصين 311 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، عن تحصين 311 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بقرى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور، خلال الحملة القومية التي تستهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وفق جدول زمني موسمي.

الطب البيطري بالغربية: تحصين 311 ألف رأس ماشية

وقال الدكتور حاتم كمال أنور، مدير الطب البيطري بالغربية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ تلك القوافل والحملات المستمرة ضمن فعاليات الحملة القومية لمواجهه أخطار حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، تسعى لتحصين 350 ألف حيوان في كافة الوحدات البيطرية لضمان تنمية الثروة الحيوانية.

الطب البيطري:اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الأمصال واللقاحات

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة القومية التي تستمر على مدار 45 يومًا في المرحلة الأولى، وكشف مدير الطب البيطري أنّ حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل عملية التحصين، للوصول إلى المستهدف بالتعاون مع المراكز والمدن والأحياء، كما شدد مدير الطب البيطري بالغربية في توجيهاته إلي مساعديه على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بالغربية دشنت سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية للمربين لتوعيتهم بمواعيد تلقي تحصينات الماشية وأسس التربية الحديثة التي تستهدف تطبيق معايير تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي بكافة مزارع المحافظة.