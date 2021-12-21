الطب البيطري بالغربية: تحصين 287 ألف رأس ماشية ضمن حملات مكبرة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قيام مديرية الطب البيطري بإدارتها المختلفة بمراكز المحافظة بتحصين عدد 287744 حيوان منذ بداية الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

الغربية: تحصين 287744 حيوان منذ بداية الحملة القومية للتحصين

وأشار محافظ الغربية، إلى أن تدشين الحملات البيطرية تحت إشراف الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري في 30/10/2021 وحتى الآن، حيث تم تحصين «14408 أبقار، 112508 جاموس، 28581 أغنام و 2567 ماعز».

وأضاف الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في تنفيذ أعمال التحصين على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن التحصينات متوفرة وآمنة علماً بأن سعر جرعة التحصين «للأبقار والجاموس 17 جنيها والأغنام 8 جنيهات»، وكذلك سعر الترقيم والتسجيل «للأبقار والجاموس 7 جنيهات والأغنام 6 جنيهات».

بيطرى الغربية: نستهدف تحصين 320 ألف حيوان

وكشف مدير مديرية الطب البيطري، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 320 ألف حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف مدير الطب البيطري بالغربية، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

المحافظة تناشد بتحصين الحيوانات بالتواصل مع الطب البيطري

وتناشد محافظة الغربية جميع المواطنين الذين لم يقوموا بتحصين حيواناتهم بالتواصل مع مديرية الطب البيطري أو الإدارة البيطرية بكل مركز، وذلك حرصاً على صحة هذه الحيوانات ووقايتها من التعرض لأي إصابات مرضية.