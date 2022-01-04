ضبط 2782 مخالفة تموين خلال شهر ديسمبر في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 2782 مخالفة متنوعة، خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة، على مدار شهر ديسمبر الماضي.

596 محضر نقص وزن بالمخابز البلدية

وأوضح التقرير الذي عرض على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حول جهود المديرية على مدار شهر ديسمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2045 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية، منها 596 إنتاج خبز ناقص الوزن، و210 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و59 مخالفة توقف دون عذر، و17 تصرف وتجميع، و21 عدم وجود ميزان حساس، و29 عدم وجود سجلات، و1113 تنوعت ما بين «عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم حمل شهادة صحية - عدم نظافة أدوات العجن».

تحرير 737 مخالفة في مجال متابعة الأسعار والأسواق

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه في مجال متابعة الأسعار والأسواق، جرى تحرير 737 مخالفة، منها 175 لعدم الإعلان عن الأسعار، وواحدة «بيع أزيد من السعر، وأسطوانات»، و15 بدون صلاحية، و18 بدون ترخيص، و55 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبحت خارج المجازر الحكومية، و80 قانون (113)، و81 لتجار تموينيين، وتحرير 4 مخالفات مواد بترولية، و17 غش تجاري، و290 أخرى متنوعة.

على جانب آخر، تشن مديرية الطب البيطري حملات يومية على محلات الجزارة لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات الحكومية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.