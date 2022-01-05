من منشية ناصر.. كيف حوّل 600 عامل البلاستيك لنقود؟

150 مليون زجاجة بلاستيكية ما يوازي 2700 طن بلاستيك، تم إعادة تدويرها خلال 2021، على يد 600 عامل في 11 مركزًا تابعًا لمؤسسة بلاستيك بانك، منهم 6 مراكز بمنشية ناصر، التي تحولت لمركز لإعادة تدوير مختلف أنواع المخلفات، وفي مقدمتها البلاستيك الذي تحول لمصدر دخل رئيسي للعاملين بتلك المنظومة.

«الوطن»، عايشت بمنشية ناصر، رحلة الزجاجات البلاستيك منذ خروجها من المنازل وصولا لتحويلها لمنتج ذي قيمة يحافظ على البيئة، ويشكل مصدر دخل رئيسي للعاملين في المنظومة.

خلية نحل تحول البلاستيك لمنتجات

فعبر دروب حي زرايب منشية ناصر، بمدخل المقطم بإطلالته التاريخية على قلعة صلاح الدين، إذ تتجاور مراكز التجميع والفرز والكبس المتنوعة بين الورق والزجاج والصفيح وصولا للبلاستيك، حركة لا تتوقف كخلية النحل التي تبدأ عملها في الساعات الأولى من الصباح بوصول عربات جمع المخلفات للمراكز الست لفرز البلاستيك بالمنطقة، فور وصولها تتسلمها السيدات ليبدأن الفرز بفصل الزجاجات البلاستيكية الشفافة عن حاويات مستحضرات التجميل والمنظفات، إذ تدخل كل واحدة منهم في صناعة مختلفة بعد إعادة تدويرها.

عقب انتهاء عملية الفرز تدخل المخلفات البلاستيكية في المرحلة الثانية، بوضعها داخل مكابس الضغط لتفريغ الهواء وتحويلها إلى مكعب متجانس من البلاستيك؛ تمهيدا لنقلها لمصانع صناعة منتجات البلاستيك المعاد تدويرها، في عملية تستغرق 8 ساعا يوميا.

أدهم يكبس 2 طن يوميًا من الزجاجات

أدهم سيد، أحد المشاركين في منظومة إعادة التدوير، يعمل في تلك المهنة منذ 10 سنوات، يقوم بكبس نحو 2 طن يوميا من الزجاجات بعد فرزها، يقول إن «المشاركة في المنظومة ساعدت في تحسين ظروفه المعيشية وتغطية مصاريف التعليم الخاصة بأطفاله الثلاثة».

فيما قالت آمال شحاتة، 34 سنة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أقوم بفرز المخلفات التي يتم جمعها إلى ورق معاد تدويره واستخدامه في الأشغال اليدوية، التي أعمل بها مثل تصنيع الحقائب، ومخلفات بلاستيكية أقوم بتسليمها للمركز التابع لبلاستيك بنك، ويساعدني العائد التي أتحصل عليه تعليم أبنائي».

المشاركة في المنظومة للبالغين

من جانبه، قال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك: «بدأنا العمل في مصر في 2021، بنفس الفكرة العالمية لتحويل البلاستيك لمصدر دخل للحفاظ على البيئة والموارد والدخول في منظومة الاقتصاد الدوار، إذ يتم ذلك من خلال تطبيق الهواتف المحمولة، يمكن لأي شخص من خلاله المشاركة في المنظومة شرط أن يكون شخصًا بالغًا حتى نحارب عمالة الأطفال».

وأشار المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، إلى أنه عن طريق التطبيق يتم تحديد أقرب نقطة لتجميع المخلفات البلاستيكية لتسليمها، وعلى الفور تتحول مشاركته لحافز عبر المحفظة الإلكترونية.

2000 شخص يستفيدون من تطبيق بلاستيك بانك

ولفت «القاضي»، إلى أن العمل يتم من خلال 11 مركز تجميع في 5 محافظات، 6 مراكز في منشأة ناصر، مركزين في الخصوص، ومركز واحد في كل من 15 مايو، والفيوم، وبورسعيد ونويبع، مضيفًا «نعمل من خلال خريطة للمناطق الأكثر احتياجا، وشارك معنا من منشية ناصر 100 عامل، وصلوا حاليا لـ600، يعول كل واحد منهم أسرة بمتوسط مشاركات تصل لنحو 2000 شخص مستفيد من المنظومة».