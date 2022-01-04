تفاصيل قرار عمل أكشاك البريد يومي الجمعة والسبت (فيديو)

كشف عبده علوان نائب رئيس البريد المصري لشؤون المناطق البريدية تفاصيل قرار استمرار عمل جميع أكشاك البريد وبعض المكاتب يومي الجمعة والسبت على مدار العام، مؤكدًا أن البريد المصري أصبح البوابة الرئيسة لأداء الخدمات الحكومية والمالية والبريدية، حيث تم تشغيل بعض المكاتب والأكشاك في محافظة الغربية ولاقت إقبالا كبيرًا من المواطنين.

البريد ملتزم بالتدابير والإجراءات الاحترازية

وأضاف نائب رئيس البريد المصري لشؤون المناطق البريدية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن البريد ملتزم بالتدابير والإجراءات الاحترازية ضمانا لعدم تفشي فيروس كورونا، ومن ضمن هذه التدابير التيسير على العملاء وامتداد ساعات العمل لفترة زمنية أكبر وفتح المنافذ البريدية واستخدام التحول الرقمي وتطور الهيئة القومية للبريد.

قررنا تشغيل 340 مكتب بريد في جميع الأنحاء

وتابع نائب رئيس البريد المصري لشؤون المناطق البريدية: «قررنا تشغيل 340 مكتب بريد في جميع الأنحاء وبدأنا في إيجاد نقطة تحكم مركزية لمتابعة نقاط التجمعات والتزاحم والدفع بسيارات البريد لامتصاص الضغط عن الوحدات البريدية، كما قمنا باستحداث آليات جديدة للمنافذ البريدية مثل الأكشاك البريدية، لتقديم الخدمات للمواطنين في أي مكان مثل محطات المترو والميادين العام».

4200 مكتب بريدي

وصرح إسلام عبدالغني مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للخدمات البريدية إن البريد المصري يطور من خدماته المقدمة للمواطنين دائما، عبر 4200 مكتب بريدي، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين خدمة «وصلها»، التي تستهدف كل عملاء التجارة الإلكترونية، من خلال نقل الطرود بمقابل مادي.