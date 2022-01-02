البريد عن إطلاق خدمة «وصلها»: سننافس في سوق توصيل الطرود بقوة

قال إسلام عبدالغني مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للخدمات البريدية، إن البريد المصري يطور من خدماته المقدمة للمواطنين دائما، عبر 4200 مكتب بريدي، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين خدمة «وصلها»، التي تستهدف كل عملاء التجارة الإلكترونية، من خلال نقل الطرود بمقابل مادي.

عبد الغني: نقدم في البريد أفضل سعر

وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة: «نقدم الخدمات بأفضل سعر في السوق، والسعر تنافسي للعملاء والتجار والصناع، فحجم التجارة الإلكترونية ضخم جدا، وسننافس بقوة».

تدشين طوابع بريد تذكارية

وحول تدشين طابع تذكاري بمناسبة ذكرى عيد البريد الـ157، قال رئيس مجلس إدارة البريد المصري للخدمات البريدية: «عموما، الطابع البريدي يعتبر سفير مصر حول العالم، وكل مناسبة قومية نصدر طابعا تذكاريا بأعلى تقنية في الطباعة، على غرار ما حدث في احتفالية افتتاح طريق الكباش، خاصة أن الحصول على الطوابع وجمعها، تجذب عددًا كبيرًا من المواطنين حول العالم».

الحفاظ على سلامة المواطنين

وفي وقت سابق، اتخذت الهيئة القومية للبريد، أكثر من إجراء للحفاظ على صحة كل العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد بشكل يومي، في إطار الاهتمام بالتسهيل على المواطنين، ودعم خطط الدولة في الحد من انتشار وباء كورونا.

وقررت الهيئة، عمل كل الأكشاك البريدية، وبعض مكاتب البريد، وسيارات البريد المتنقلة في الأنحاء كافة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 5 مساءً، ويوم السبت بداية من الساعة 8 صباحًا، حتى الساعة 3 عصرًا، للحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد خاصة في فترات صرف المعاشات والمرتبات.