«التعليم» تعلن بدء تقييم مشروعات «الكابستون» لطلاب مدارس «ستيم»

بدأت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم»، تقييم مشروعات طلاب الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية «الكابستون»، بالتنسيق مع كليات الهندسة، في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، المقرر عقدها اعتباراً من يوم 23 يناير الجاري، التي تحتل نصيب الأسد في الدرجات المخصصة للمواد الدراسية.

وأكد مصدر مسؤول بوحدة مدارس «ستيم»، أنه يجري حالياً تقييم المشروعات الخاصة بالفصل الدراسي الأول التي صممها طلاب جميع الصفوف بداية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي، موضحاً أن التقييم يجري التعاون مع أساتذة الجامعات في تخصصات الهندسة بمختلف فروعها، لافتاً إلى أن الكابستون هو مشروع ينفذه الطلاب في كل فصل دراسي.

التقييم على أساس مدى قابلية الفكرة للتنفيذ

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروعات التي يصممها الطلاب هي مشروعات جماعية وليست فردية، موضحاً أن التقييم يجرى على أساس مدى قابلية الفكرة للتنفيذ وجديتها ودورها في خدمة البيئة المحيطة فضلاً عن إمكانية تطبيقها ومدى إتاحتها وتوفيرها.

وأكد المصدر، أن المشروعات مخصص لها 60% من الدرجة الكلية، موضحاً أن درجات المشروع يجري إعلانها مع نتيجة الطلاب عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أنه جرى تقييم مشروعات طلاب مدارس المتفوقين في محافظة أسيوط، التي تدور حول استخدام مواد البيئة المتاحة لصنع بديل لأسياخ الحديد من مواد غير معدنية.

الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى معالجة الازدحام السكاني وتعمير المناطق القاحلة التي تمثل بعضاً من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس ومتابعة عمليات التقييم بصفة مستمرة.

وأشار إلى تخصيص 40% من الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأكد أنه جرى التغلب على كل المشكلات التي واجهت مدارس المتفوقين في بعض المحافظات، وجرى توفير عدد كاف من المعلمين في مختلف المقررات الدراسية.