«لجنة كورونا»: المدارس في طريقها إلى تطبيق منع دخول غير الملقحين

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر في نهاية الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ونسبة الإشغالات في المستشفيات قليلة، مقارنة بما يحدث في أوروبا، التي زاد فيها عدد المصابين بشكل كبير، مشددة على أن المدارس في طريقها إلى تطبيق منع دخول غير الملقحين.

وأضافت «العسال»، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن زيادة نسبة الإصابات، أدت إلى تقليل أعداد الإصابات الخطيرة ومضاعفات المرض والوفيات، مؤكدةً أن ما قيل بشأن عدم نجاعة التطعيمات مع متحور أوميكرون، تصريحات غريبة: «كلنا تعجبنا منها، وبعض الشركات أعلنت أن لقاحاتها فعالة في التعامل معه، كما أن الوفيات قليلة».

الفيروسات كائنات ضعيفة

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الفيروس كائن ضعيف، يموت إذا خرج من الجسم، وبالتالي فإنه يحافظ على بقائه من خلال التغيير في شكله عن طريق التحور بشكل مستمر، ومن هذه التحورات، ما يؤدي إلى زيادة سرعة الانتشار.

الدولة المصرية بها كل أنواع اللقاحات

وأشارت جيهان العسال، إلى أن الدولة المصرية بها كل أنواع اللقاحات، وفقا لسياستها التي تهدف إلى عدم الاعتماد على مصدر واحد: «في الماضي كان هناك عزوف عن التطعيم، ومع مرور الوقت أصبح المواطن واعيا لأهمية التطعيم، كما أن القرارات الحكومية كانت مهمة للغاية بعدم دخول الجامعات والمصالح الحكومية دون الحصول على التطعيم.. والمدارس في طريقها للموضوع ده».

14 شركة مصرية سجلت لتصنيع أقراص «ميرك» في مصر

وأكدت أن التطعيم لا يلغي الإجراءات الاحترازية مادام الوباء موجودًا، كما أن اللقاحات لا تحمي من اللقاحات بنسبة 100%، لافتةً إلى أن 14 شركة مصرية سجلت لتصنيع أقراص «ميرك» في مصر.