تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس «ستيم».. 40% من الدرجات

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ستيم»، اعتباراً من 23 يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وتشديدات من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي أي بواقع 15 طالبًا في كل لجنة امتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية فضلا عن حصول المعلمين على لقاح كورونا من ناحية أخرى.

الامتحانات تبدأ 23 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل

وأكد مصدر مسئول بوحدة مدارس «ستيم»، أنّ الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 23 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المُقبل، موضحاً أنها ستعقد بنظام «البابل شيت»، والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المقررات الدراسية جيداً من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

الامتحانات تشمل 40% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تشمل 40% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية، مؤكداً أنّ المواد الأساسية كاللغة العربية والإنجليزية تشمل أسئلة مقالية بجانب الأسئلة الموضوعية، لافتاً إلى أنّ الامتحانات تُعقد في مواد اللغة العربية والإنجليزية والكيمياء والأحياء واللغة الثانية والفيزياء والميكانيكا والجيولوجيا والرياضيات.

إعلان نتيجة الامتحانات عقب انتهاء أعمال التصحيح مباشرة

ونوه المصدر إلى إعلان نتيجة الامتحانات عقب انتهاء أعمال التصحيح مباشرة، مؤكداً أنّ الامتحانات تُعقد مركزية وترسلها وزارة التربية والتعليم إلى المديريات والإدارات التعليمية ويتم طباعتها في المدارس وسط إجراءات تأمينية مشددة، مشيراً إلى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية كتوزيع الطلاب بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وتعقيم اللجان الامتحانية بصفة مستمرة.

يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد خلال شهر يناير الجاري، مشدداً على جميع المدارس بضرورة الالتزام بشرح المقرارت الدراسية وفق الخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها.