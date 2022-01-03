5 محظورات على طلاب المدارس بالامتحانات.. منها المحمول والساعات الذكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار استعداداتها النهائية، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لعقد الامتحانات لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمنتظر عقدها في 15 يناير الجاري، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات ممنوع

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حددت 5 محظورات يجب على الطلاب تجبنها خلال حضور الامتحانات، وهي كالآتي:

- التليفون المحمول

- الساعات الذكية

- الكتب الخارجية والملازم

- الكتابة على ظهر ورقة الأسئلة،

- سماعات البلوتوث داخل اللجان.

لجان الامتحانات سيتم تعقيمها ضد كورونا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع اللجان الامتحانية التي سيتم عقد الامتحانات بها لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا جموع الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.

وزير التعليم: الامتحانات في مواعيدها ولا تأجيل

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات في مواعيدها المحددة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، 15 يناير الجاري، ولا نيه على الإطلاق لتأجيل الامتحانات، بسبب جائحة كورونا والأمطار، منوها إلى أن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ولن تعقد أي امتحانات في المنازل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على استكمال العام الدراسي 2021-2022، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.