أسعار رحلات العمرة 2022 ورابط البوابة المصرية.. تبدأ من 28 ألف جنيه

مع عودة رحلات العمرة للمصريين مطلع شهر فبراير المقبل، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار رحلات العمرة 2022 لمعرفة إمكانية حجز رحلات العمرة بعد ارتفاع أسعارها، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل توقعات أسعار رحلات العمرة 2022 على رابط البوابة المصرية للعمرة.

تفاصيل أسعار رحلات العمرة 2022

وفيما يتعلق بالأسعار المتوقعة لرحلات العمرة 2022، قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّه من المتوقع بداية الأسعار الخاصة بالعمرة الاقتصادية من 28 ألف جنيه، في حين تتعدى أسعار رحلات العمرة لبرامج الـ 5 نجوم أكثر من 40 ألف جنيه، واصفاً تلك الأسعار بأنها قاصرة على الفئات المقتدرة، وأن مختلف البسطاء سيجدوا صعوبة بالغة في سداد قيمة برنامج الرحلات لهذا العام.

رابط البوابة المصرية للعمرة

وتوفر البوابة المصرية للعمرة العديد من الخدمات التي تهم المسافرين في رحلات العمرة، حيث يمكن الوصول إلى البوابة المصرية للعمرة والاستفادة من خدماتها من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبعض هذه الخدمات متاحة خلال الفترة الحالية للاستفادة منه، ومن بينها:

1 - الاستعلام عن حالة الحجز.

2 - الفتاوي المختلفة فيما يتعلق بالعمرة.

3 - مناسك العمرة.

وبعض الخدمات الأخرى مازال غير متاح حتى الوقت الحالي، مثل الآتي:

1 - الشكاوي.

2 - بياناتي.

3 - رحلاتي.

4 - الشركات المعتمدة، ووفقاً للموقع أنه سيتم عرضها فور فتح التوثيق.

5 - بيانات السفر.

6 - محاضرات لايف.

الجدير بالذكر كانت وزارة السياحة والآثار وضعت العديد من الضوابط المصرية المنظمة للعمرة منذ أيام، ومنها بعض الاشتراطات الصحية التي ينبغي أن يلتزم بها كافة المواطنين المصريين الذين يرغبون في أداء العمرة، وذلك كشرط للسماح لهم للسفر وأداء المناسك.