السياحة تحدد اشتراطات صحية للسماح للمواطنين بالسفر للعمرة.. تعرف عليها

وضعت الضوابط المصرية المنظمة للعمرة هذا العام العديد من الاشتراطات الصحية التي يجب أن يلتزم بها المواطن المصري الراغب في أداء العمرة لهذا العام كشرط للسماح به للسفر لأداء المناسك.

وأشارت الضوابط التي اعتمدها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أمس إلى ضرورة التزام المسافرين لأداء العمرة بعدد من الإجراءات الصحية نسردها فى السطور التالية :

ضرورة حصول كل المسافرين للعمرة على تطعيمات كورونا

1- وجوب تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر)، وذلك وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان.

2- وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.

3-ضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

4- توقيع المعتمر إقرار باطلاعه على كل الاشتراطات الصحية المقررة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أن يكون هذا الإقرار شاملاً البيانات التفصيلية للمعتمر؛ حتى يتسنى لوزارة الصحة والسكان متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصحة والغرف الوقائية.

الإجراءات الصحية للمعتمرين قل عودته لمصر

كما حددت الضوابط الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل عودته إلى مصر والتى جاء على رأسها ضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره إلى مصر بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية طبقًا للبيان المرسل من المملكة العربية السعودية، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

وأشارت الضوابط إلى الاشتراطات الصحية الخاصة بالمعتمر عند وبعد وصوله إلى المنافذ المصري والتى نصت على:

1- ضرورة إجراء المعتمر اختبار (ID Now COVID-19 Test) عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجدة بالحجر الصحى في هذه المنافذ، على أن تتحمل تكلفة إجراء هذا الاختبار الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة.

2- خضوع المعتمر للمتابعة من قبل وزارة الصحة والسكان بعد وصوله لمدة (14) يومًا في محل سكنه المذكور بالبيانات الواردة بالإقرار الموقع من المعتمر قبل السفر.