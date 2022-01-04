غلق 10 منشآت مخالفة وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملات مكثفة بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بكفر صقر، وبلبيس، والقنايات، وههيا، والحسينية، والعاشر من رمضان، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بالمدن والمراكز.

صحة الشرقية: نضرب بيد من حديد على المخالفين

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 10 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 10 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 5 منشآت غذائية في بلبيس، و5 منشآت بالحسينية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن، و414 كجم مخللات وأسماك ولحوم وأغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 169 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 54 محضرا بجنح صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس، والقنايات، وههيا، والحسينية، والعاشر من رمضان.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.