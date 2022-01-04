صحة دمياط: إقبال كثيف للمواطنين على تلقي لقاح كورونا بالمراكز الطبية

أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، ضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بالمراكز المتنقلة والمراكز الثابتة وتطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

صحة دمياط تشدد على اتباع الإجراءات الوقائية

وشدد وكيل الوزارة على اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتشهد مراكز التلقيح المتنقلة إقبالا كثيفا للمواطنين للحصول على الجرعات الأولى والثانية والجرعة التنشيطية الثالثة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رفع كفاءة مراكز طب الأسرة

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة والسكان خلال العام الميلادي 2021 إجمالي المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها واستكمالها خلال 2022 بإشراف الدكتور محمد الجيوشي، مدير إدارة التخطيط حيث بلغ المشروعات المنفذة 20 مشروعا من إنشاءات لتطوير ورفع كفاءة مراكز طب أسرة وتوريد تانكات أكسجين بقيمة إجمالية تقديرية 226 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 12 مشروعا من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتطوير منشآت بقيمة إجمالية 626 مليون جنيه.

صحة دمياط تطالب مواطنيها بضرورة تلقي لقاح كورونا

ووجهت المديرية نصائحها للمواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا لضمان الأمان لهم ولأسرهم حيث يتوفر اللقاح للأطفال من سن 12 لـ18 في مختلف الوحدات الصحية ومراكز تلقي اللقاح.