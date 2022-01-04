التعليم: خبراء أجانب يمتحنون خريجي مدرسة «الذهب والحلي» هذا العام (فيديو)

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمرون بامتحانات ومقابلات شخصية وكشف طبي، كاشفا أن الطالب الملتحق بهذا النوع من التعليم يحصل على حوافز صغيرة من الشريك الصناعي شهريا، ومن الممكن أن يعمل خلال فترة الصيف بأجر كامل لدى الشريك الصناعي.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القناة الأولى»، أن المدارس التكنولوجيا بدأت عام 2018، حيث تم البدء بـ3 مدارس، وتم إضافة 8 مدارس أخرى بنفس العام وإضافة 5 مدارس أخرى عام 2019، وهذا العام تم إضافة 12 مدرسة، موضحا أنّ 80% من خريجي المدارس يعملون بالمصنع ويتم توفير فرص عمل لهم بجانب دراستهم بالجامعة.

الشريك الصناعي يقوم بتصميم المنهج مع الوزارة

وشرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدول المتقدمة في مجال التعليم الفني، عديدة ومن بينها الصين وماليزيا وسنغافورة وألمانيا، وتعمل تلك الدول على خلق مناهج تتوافق مع احتياجات العمل، وتعتمد على تركيبة المهارات مع المعارف والسلوكيات والتي تنتج الجدارات وهو التريند المستهدف بالعالم كله، موضحا أنّ الشريك الصناعي يقوم بتصميم المنهج مع الوزارة، ويقوم بترجمته عمليا، وهذا الأمر تطبيق مباشر للمادة 20 من الدستور الذي نص عام 2014 على إلزام الدولة بتشجيع التعليم الفني بكل أنواعه لكي يتوافق مع سوق العمل واحتياجاته.

الامتحانات عملي ونظري

واستكمل نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحانات عملي ونظري، وفي الجزء العملي يتم إشراك الصناعة بها، كاشفا أن مدرسة الذهب والحلي ستُخرج أول دفعة هذا العام، وسيتم امتحانهم على يد خبراء أجانب من الخارج، لتقييم المهارات العملية لأن من يقوم بعملية التعليم لا يجوز أن يكون مسؤلا بالكامل عن عملية التقييم.