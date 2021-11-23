مصدر: امتحانات مدارس التكنولوجيا تعقد بـ«باور بوينت».. والتقييم فوري

بدأت مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الاستعداد لإجراء امتحانات نوفمبر في نهاية الشهر الحالي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تهدف الاختبارات إلى تقييم الطلاب نظريا وعمليا، سواء في معامل المدارس التكنولوجية أو شركات الشريك الصناعي.

تكريم الأوائل بامتحانات مدارس التكنولوجيا

وقال مصدر مسؤول داخل وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنّ امتحانات شهر نوفمبر تُعقد الأسبوع المقبل بنظام «باور بوينت»، حيث تُعرض الأسئلة على السبورة الذكية داخل الفصل، وتُخصص مدة معينة لإتاحة الفرصة أمام الطالب للاطلاع والإجابة على السؤال في ورقة خارجية، مشيرا إلى أنّ نتيجة الاختبارات تظهر فورا، وتكرّم المدارس الطلاب الأوائل لتشجيعهم وحثّهم على مزيد من التفوق.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الامتحان الشهري يختلف من مدرسة لأخرى حسب تخصصها الفني، ويتم من خلاله تقييم الطلاب على المقرر الدراسي الذي درسه على مدار الشهر فقط.

وأوضح المصدر، أنّ الامتحان يشمل 3 جوانب أساسية، وهي «المادة النظرية» و«العملي» و«التدريب الميداني»، مشيرا إلى أنّ تقييم الطالب في المادة النظرية يتم في المدرسة، والعملي في المعامل، أما الجانب الميداني فيتم في مصانع الشريك الصناعي للمدرسة.

الامتحان الشهري يمثل 35% من الدرجة الكلية

وتابع المصدر، أنّ الامتحان الشهري يمثل 35% من الدرجة الكلية، وهناك 5% مخصصة من الدرجات للسلوك، مشيرا إلى أنّ تقييم الطلاب على مدارس 6 أشهر في العام الدراسي، إضافة إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.

إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا

وأشار المصدر، إلى أنّ الامتحانات تشمل المواد الأساسية، مثل «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، والرياضيات»، إلى جانب المواد الفنية المتخصصة، لافتا إلى أنّ درجات أعمال السنة للفرقة الأولى 20% والفرقة الثانية 10%، وجرى التنبيه على جميع المدارس بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.