فيلم «الكاهن» يحقق 202 ألف جنيه في دور العرض السينمائي.. أمس الأثنين

يبحث الجمهور عن إيرادات الأفلام بدور العرض، قبل الذهاب إلى دور السينما، وتصدر فيلم «الكاهن»، الأفلام المنافسة، وحقق مايقرب من 202 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «الكاهن»

وأكد الموزع السينمائي أنّ الاقبال كبير على الفيلم، خاصًة أنه مزج بين الرعب والتشويق، حيث تدور أحداثه حول الصحفية فيروز، التي تجسد دورها الفنانة درة، ويعاني زوجها من مشاكل نفسية، تزامنًا مع وقوع جريمة قتل غامضة ومثيرة، والبحث عن القاتل طول أحداث الفيلم.

ويضم فيلم الكاهن، مجموعة من كبار النجوم منهم: «الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن».

8 أفلام منافسة لفيلم الكاهن

وزاد الإقبال الجماهيري على دور العرض تزامناً مع احتفالات رأس السنة، وينافس فيلم الكاهن بدور العرض ما يقرب من 8 أعمال سينمائية أخرى، تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، بينها أفلام «عروستي، ريتسا، مربع برمودة، أبو صدام»، وعدد أخر من الأعمال الفنية السينمائية.

وحقق فيلم «مربع برمودة» ما يقرب من 99 ألف جنيه أمس فقط، وجاء في المرتبة الثانية، بينما حقق فيلم «برا المنهج» إيرادات وصلت إلى 72 ألف جنيه .

إيرادات فيلم «أبو صدام» للفنان محمد ممدوح

55 ألف جنيه، جملة ما حققه فيلم «أبو صدام»، للفنان محمد ممدوح، الذي حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وحقق فيلم «ريستا»، 19 ألف جنيه أمس، وحقق فيلم «المحكمة»، 11 ألف جنيه أمس، بدور العرض، كما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مايقرب 6 آلاف جنيه، وحقق فيلم «الإنس والنمس»، مايقرب من 4 آلاف جنيه .