فيلم «الكاهن» يتصدر الإيرادات في أول أيام عرضه ويحقق 237 ألف جنيه

حقق فيلم «الكاهن» مايقرب من 237 ألف جنيه، في أول أيام عرضه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، حيث إن الفيلم لاقى إقبالاً جماهيرياً بمجرد طرحه بدور العرض تزامناً مع احتفالات رأس السنة.

منتج الكاهن يختار توقيت رأس السنة لطرح الفيلم

اختار منتج فيلم الكاهن طرحه بموسم رأس السنة، نظراً لإقبال الجمهور على دور العرض في الأعياد، والفيلم مزج بين الرعب والتشويق، حيث تدور أحداثه حول الصحفية فيروز، التي تجسد دورها الفنانة درة، التي يعاني زوجها من مشاكل نفسية، مع وقوع جريمة قتل غامضة ومثيرة، مع البحث عن القاتل طول أحداث الفيلم.

درة تكشف أسباب موافقتها على الفيلم

ومن جانبها، أعربت الفنانة درة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «الكاهن»، حيث إنه من الأعمال المميزة التي شاركت بها، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، أنها رفضت المشاركة في بطولة عمل درامي في رمضان المقبل، بسبب تحمسها لأحداث فيلم الكاهن.

وحققت الأغنية الدعائية لفيلم الكاهن نجاحاً كبيراً بمجرد عرضها على اليوتيوب، خاصة أنها قدمت تفاصيل من أحداث الفيلم للجمهور.

أبطال فيلم «الكاهن»

ويضم فيلم الكاهن، مجموعة من كبار النجوم منهم: الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

الأفلام المنافسة لفيلم الكاهن

ينافس فيلم الكاهن بدور العرض ما يقرب من 8 أعمال سينمائية أخري، تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، منهم فيلم عروستي، ريتسا، مربع برمودة، أبو صدام، وعدد أخر من الأعمال الفنية السينمائية.