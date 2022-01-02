مخرج فيلم الكاهن عن المنافسة في السينما: نفسي كل الأفلام تنجح

حالة كبيرة من النشاط تعيشها السينمات خلال هذه الفترة مع طرح عدد من الأفلام بمناسبة موسم رأس السنة وكان من بين هذه الأفلام فيلم "الكاهن"، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ الأيام الأولى لعرضه.

"عثمان أبو لبن" يتحدث عن "الكاهن"

وعن منافسة فيلم الكاهن مع باقي الأفلام، قال المخرج عثمان أبو لبن، فى تصريحات خاصة لـ "الوطن": "والله المنافسة حاجة صحية وحلوة، وأنا نفسي كل الأفلام تنجح لأن دة فى مصلحة صناعة السينما، ونفسي إن كل الأفلام تجيب فلوس لأن دا هيفيدنا كلنا".

أما عن كم النجوم المشاركين فى الفيلم، فقال المخرج عثمان أبو لبن ، بأن الورق الجيد هو الذي ينجح فى تجميع النجوم وأنهم بالفعل كان لديهم مشروعا جيدا ومتماسكا ومختلفا، ولهذا السبب وافق عليه كم النجوم المشاركين فى العمل.

وكشف أبو لبن بأن الفيلم يحكي عن المؤامرة والعالم الذى نعيشه قائلا: "يعني مثلا لحد دلوقتى مش عارفين كوفيد دا مخلق ولا حقيقي والفاكسين دا ناخده ولا مناخدوش، الناس بتخف ولا بتموت وهل هو دور برد عادى ولا لا، مفيش حد عارف حاجة ودا بيخلينا قلقانين".

وتابع أبو لبن بأن نظرية المؤامرة هى السبب فى طرح هذه التساؤلات وأنهم فى فيلم الكاهن ناقشوا هذا الجانب من النظرية.

فريق عمل فيلم الكاهن

يذكر أن فيلم الكاهن من بطولة إياد نصار ومحمود حميدة وجمال سليمان ودرة وحسين فهمي ومحسن محيي الدين وفتحى عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.