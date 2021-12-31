إيرادات فيلم الكاهن تتصدر شباك تذاكر السينما في ثاني أيام عرضه

تصدر فيلم «الكاهن» إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائية، أمس الخميس، ووصلت إيرادات فيلم الكاهن إلى 413.456 جنيه في ثاني أيام عرضه في السينمات، وحظي بإقبال عدد كبير من الجماهير، حسب بيان شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

أحداث فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» في إطار رعب تشويقي حول صحفية تدعى «فيروز» وتقوم بدورها الفنانة درة، يعاني زوجها من مشاكل نفسية، فضلا عن وقوع جريمة قتل غامضة، وتحاول طوال أحداث الفيلم البحث عن القاتل.

أبطال فيلم الكاهن

فيلم الكاهن بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، درة، وجمال سليمان، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وحقق شباك التذاكر أمس، إيردات بلغت 895.034 جنيه، حيث تتنافس في دور العرض السينمائية المختلفة، 8 أفلام مع فيلم «الكاهن».

إيرادات الأفلام

وجاء فيلم «مربع برمودا» في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت 171.747 جنيه، وهو من بطولة مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة، من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

وجاء فيلم «برا المنهج» لماجد الكدواني في المركز الثالث في ترتيب الإيرادات حيث حقق 159.275 جنيه، يليه فيلم «أبو صدام» لمحمود ممدوح وأحمد داش، حيث حقق 89.072 جنيه.

يليه فيلم «ريتسا» الذي حصد 27.538 جنيه، وجاء في المركز الخامس فيلم «المحكمة» حيث حصد إيرادات بلغت 13.205 جنيه، وهو من بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب.

فيلم «عروستي» يتذيل قائمة الإيرادات

بينما جاء فيلم «الإنس والجن» في المركز السابع، حيث حقق 9.645 جنيه، يليه فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين» الذي حقق 8.977 جنيه.

وتذيل فيلم «عروستي» قائمة الإيردات، حيث لم يحقق سوى 2.119، وهو من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض.