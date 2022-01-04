مهام 3 وزارات مختصة بتحليل عينات الموظفين المتعاطين للمخدرات

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، العمل على توعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بشأن آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الذي تجرى تفعيله والعمل به من خلال حملات الكشف.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 73 لسنة 2021، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو الترقية أو الندب أو النقل، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، وأن هناك عدة جهات مختصة بإجراء تحليل والكشف عن المخدرات تتمثل فيما يلي:

3 مهام لوزارة التضامن الاجتماعي

نصت لائحة القانون على قيام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للحالات الخاضعة للكشف والإيجابية المكتشفة، وتحمل التكاليف المالية للتحـالـيـل الاستدلالـيـة والـتوكـيـدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، للكشف عن الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما توفر الكواشف الاستدلالية اللازمة للتحليل الاستدلالي الفجائي على العاملين، وتلقى بيانات العاملين من الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

5 مهام لوزارة الصحة والسكان

وبالنسبة لمهام وزارة الصحة والسكان، نصت اللائحة التنفيذية للقانون، أن تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وكذلك المستشفيات التابعة لها، بالإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات، والعمل على توفير فرق من كوادر طبية وفنية متمثلة في أطباء باثولوجيا إكلينيكية، و فنيو معاملو كيميائيون وتمريض وأخصائين تحليل، مدربين على التعامل مع التحاليل التوكيدية أو الاستدلالية، كما تقوم بالتحليل التأكيدي للعينات التي ثبتت إيجابيتها.

كما نصت اللائحة التنفيذية على قيام الإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير كوادر فنية في المحافظات التي لا يتوافر فيها مستشفيات تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أو التي لا يتوافر فيها العدد الكافي من هذه الكوادر إجراء التحليل التوكيدي للعينات التي ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ونصت اللائحة التنفيذية للقانون أيضًا على أن يقوم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير فرق من كوادر طبية وفنية، تشمل: «أطباء باثولوجيا إكلينيكية، فنيو معامل، كيميائيون، إخصائيو تحاليل،و تمريض»، بحيث تكون الكوادر مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية.