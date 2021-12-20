الطب الشرعي عن أدوية المتهم بحادث الشيخ زايد: لا تؤثر على نتائج تحليل المخدرات

حصلت «الوطن» علي أقوال شهود الإثبات في قضية حادث الشيخ زايد، المتهم فيها "كريم الهواري" بالتسبب في وفاة 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بشارع النزهة في الشيخ زايد، فجر يوم الجمعة 10 ديسمبر، خلال قيادته السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، لأقوال خبيرة السموم بالطب الشرعي، التي تولت تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم كريم الهواري، تنفيذًا لأمر النيابة في هذا الشأن.

وقالت «ن.ف»، خبيرة سموم مخدرات بمصلحة الطب الشرعي، وشاهدة الإثبات الرابعة في قضية حادث الشيخ زايد، إنَّها تولت فحص وتحليل عينتي الدماء والبول المستخلصتين من المتهم كريم الهواري، بمعرفه النيابة العامة، وأشارت إلى أنَّها استخدمت الوسائل الفنية بمصلحة الطب الشرعي، حيث تبين لها أنَّها تحتوي على جوهر الكوكايين المخدر وكذا الكحول الإيثيلي، فأصدرَت تقريرها بذلك.

خبيرة سموم أمام النيابة: الأدوية لا تؤثر على نتائج تحليل المخدرات

وأوضحت الشاهدة، أنَّها اطلعت على تقارير المتهم الطبية، وما تلقاه من عقاقير علاجية، وأكّدت أمام النيابة، أنَّ العقاقير التي تلقاها المتهم ليس من بين مكوناتها؛ المادة المخدرة أو الكحولية الواردة بنتيجة فحصها التي أوردتها بالتقرير، كما جزمت الشاهدة، أنَّ هذه العقاقير لا تؤثر على نتائج الفحص والتحليل التي انتهت إليها.

حالة المتهم الصحية

وأُصيب المتهم خلال الحادث، الذي وقع فجر الجمعة 10 ديسمبر، بإصابة استلزمت خضوعه لعملية جراحية على يد طبيب عظام شهير بأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، وخضع لحراسة مشددة، قبل أنَّ يتمّ نقله لأحد السجون العمومية، الجمعة الماضية، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة التي تعقد أولى جلسات محاكمته، مطلع يناير المقبل.