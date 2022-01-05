اليوم وغدا.. تفاصيل إطلاق «الصحة» لـ 10 قوافل طبية ضمن حياة كريمة في المحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاقها لعدد 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وذلك على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس في بعض المحافظات على مستوى أنحاء الجمهورية.

تفاصيل القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وتستعرض «الوطن» كافة التفاصيل المتعلقة بالقوافل الطبية التي ستتطلقها مبادرة «حياة كريمة» حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:

موعد إطلاق القوافل الطبية وعددها

على مدار يومين، اليوم الأربعاء وتستمر غدا الخميس الموافق 6 من الشهر ذاته، تطلق وزارة الصحة والسكان عدد 10 من القوافل الطبية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

التخصصات الطبية المتوفرة ضمن القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الكشف والعلاج ضمن القوافل الطبية يتم بشكل مجاني في مختلف التخصصات الطبية الآتية:

1 - نساء وولادة.

2 - خدمات تنظيم الأسرة.

3 - الأطفال.

4 - الباطنة.

5 - الأنف والأذن.

6 - العظام.

7 - الجراحة.

8 - الرمد.

9 - الأسنان.

10 - القلب.

11 - الجلدية.

12 - خدمات التحاليل والآشعة.

أماكن تواجد القوافل الطبية في مختلف المحافظات

1 - مركز طبي الأسمرات في حي المقطم داخل محافظة القاهرة.

2 - حاجز خزام في مركز قوص داخل محافظة قنا.

3 - براوة في مركز إهناسيا داخل محافظة بني سويف.

4 - شنراق في مركز السنطة داخل محافظة الغربية.

5 - بويط في مركز الرحمانية داخل محافظة البحيرة.

6 - كفر زين في مركز قوسينا داخل محافظة المنوفية.

7 - الكرور داخل محافظ أسوان.

8 - العبيدية في مركز فارسكور داخل محافظة دمياط.

9 - الجراولة داخل محافظة مطروح.

10 - المركز الحضري في مركز أبو زنيمة داخل محافظ جنوب سيناء.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت توفير صيدلية تحتوي على مختلف الأدوية داخل القوافل الطبية.