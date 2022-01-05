حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يحب مواليد برج الثور، الكسب المادي ويهمهم النتيجة النهائية، ومعرفة فيما إذا ربحوا أو لم يربحوا، بالإضافة إلى تميزهم بحب المعرفة والفضول، وبالتالي يمكن الاعتماد على مواليد الثور في مختلف المواقف.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للتشوش يتحكّم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

لا تبالغ اليوم في طلباتك وتمردك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع العالمي جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.