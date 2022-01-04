حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الاندفاع والعناد الشديد أبرز عيوب مولود برج الثور، إلا أن ما يتميز به هو أنه دائما يميل إلى الصمت، فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين، كما يعرف عنه حبه للعمل وإتقانه على أكمل وجه، ويعد أبرز ما يميز صاحب هذا البرج أنه يفضل الخروج في وقت النهار.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

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ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.