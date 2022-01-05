حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء شغوف للغاية، ويكره الملل، وقد يجعله ذلك مُشتتا في بعض الأحيان وينتقل بين المشاريع المختلفة التي تجذبه وترضي شغفه، ولا يتمكن من إكمالها حتى النهاية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات، ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع البعض.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. تعيش اليوم انسجاما مع من حولك، وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.