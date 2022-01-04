حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

القيادة من أهم المميزات التي يتمتع بها مواليد برج الحمل، فهو يحرص دائمًا على المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق، وتعبر عن نفسك بحرية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يمنحك سحرا، ويعدك بأوقات عاطفية حلوة تجمعك بمن تحب وتقترب منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.