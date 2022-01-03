حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل أصحاب برج الدلو إلى التفكير التجاري، ويتميع مواليد هذا البرج بشخصية مستقلة، فهم يرفضون التحكم بهم أو فرض أي رأي عليهم، ومع ذلك فهم متقلبو المزاج ومتسامحين.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

لا يزال الفلك يطالبك بعدم التسرع في قراراتك وانفعالاتك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية، وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.